“المأساة في فلسطين”.. لاعب منتخب مصر يوجه رسالة مؤثرة عبر قناة بريطانية

انتهز اللاعب المصري قائد فريق إيبسوتش تاون سام مرسي فرصة ظهوره على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الشهيرة ليوجه رسالةَ دعم إلى فلسطين.

وشارك النجم المصري في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الدرجة الأولى الإنجليزية، مساء الثلاثاء الماضي، وسجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1–1).

في تصريحاته على الهواء مباشرة عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية تحدث اللاعب المصري داعما فلسطين بشكل واضح وصريح، قائلا: "نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن محظوظون لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

وسريعا انتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مشجعو فريق إيبسوتش تاون الإنجليزي.

وهذه ليست المرة الأولى للاعب المصري إذ يدعم مرسي فلسطين عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" بشكل مستمر، من خلال نشر علم فلسطين باستمرار،

ونشر مقاطع مصورة لمؤثرين وسياسيين ونشطاء يدعمون فلسطين، بالإضافة إلى مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهة أخرى قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سام مرسي قائد إبسويتش تاون ولاعب منتخب مصر لمباراة واحدة بأثر فوري، نتيجة لما اعتبره الاتحاد الإنجليزي سلوكا غير لائق مع حكم مباراة فريقه بعد حصوله على الإنذار أمام مدلسبره في 9 كانون الأول الماضي.

( روسيا اليوم)