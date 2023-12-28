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رياضة

بعد الهزيمة القاسية أمام النصر.. كريم بنزيما يغلق حسابه على "إنستغرام"

Lebanon 24
28-12-2023 | 10:00
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أغلق النجم الفرنسي، كريم بنزيما لاعب نادي "اتحاد جدة" السعودي، حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، والتي يتابعه عليها 67 مليون متابع، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة بملعبه أمام ضيفه "النصر"، خلال مباراة بينها، مساء الثلاثاء، ضمن الدوري السعودي لكرة القدم.

 

وسقط الاتحاد، حامل لقب البطولة، أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" بجدة، وذلك في قمة مؤجلة من الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وشنت جماهير "العميد" هجوما حادا على المهاجم الفرنسي من أصل جزائري على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يقدم المستوى المأمول منه في الكلاسيكو، حيث اكتفى بتمريرة حاسمة فقط جاء منها الهدف الأول عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

 

وبعد ساعات قليلة فقط من نهاية المباراة، قرر بنزيما، إغلاق حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور "إنستغرام"، بسبب الهجوم الجماهيري الكبير عليه.

( الأناضول)
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