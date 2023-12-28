مايكل شوماخر أسطورة الفومولا 1 قد لا يتعافى بالكامل

ألمح رالف شوماخر إلى أن شقيقه أسطورة الفورمولا 1 مايكل قد لا يتعافى بالكامل من حادث التزلج الذي تعرض له منذ 10 سنوات.

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وقال رالف شوماخر، سائق سيارات فورمولا 1 السابق، إن حادث التزلج الذي تعرض له شقيقه مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، كان تجربة غيرت حياته أيضا.وأضاف شوماخر لصحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير نشر في وقت متأخر، مساء الاثنين: "افتقد مايكل الخاص بي منذ ذلك الحين".ولم يكشف رالف شوماخر، الذي شارك في منافسات فورمولا 1 في الفترة ما بين موسمي 1997، و2007 وفاز بـ6 سباقات للجائزة الكبرى، عن أي تفاصيل عن صحة شقيقه.وسقط مايكل شوماخر، 54 عاما، أثناء ممارسته التزلج في جبال الألب الفرنسية قبل 10 سنوات، وبالتحديد في 29 ديسمبر 2013، حيث أصيب بإصابات خطيرة في الدماغ.