Advertisement

رياضة

اعتنق الإسلام في عام 2014.. وفاة مدرّب كرة قدم شهير (صورة)

Lebanon 24
29-12-2023 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1146437-638394350439170368.jpg
Doc-P-1146437-638394350439170368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر والنادي الإفريقي التونسي فرانسوا براتشي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وسبق للراحل براتشي تدريب العديد من الأندية المغاربية، وأبرزها النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر وأولمبيك خريبكة والفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي في المغرب.
Advertisement
 
وفاة المدرب الفرنسي فرانسوا براتشي خلال تدريبه مولودية الجزائر (Facebook/Mcalgerois) ون ون winwin

وفي مشواره كلاعب، يُعدُّ براتشي أسطورة في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث لعب معه 342 مباراة، ليكون ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع "لوام" بعد كلٍّ من صاحب المركز الأول الحارس ستيف مانداندا بـ 613 مباراة والثاني روجير سكوتي بـ 452 لقاء.

وفي مسيرته الدولية، خاض الراحل الذي اعتنق الإسلام في عام 2014، 18 مباراة مع منتخب بلاده فرنسا، وشارك معه في بطولة كأس العالم 1978 التي أقيمت في الأرجنتين.
 
وتولى الراحل براتشي تدريب فريق مولودية الجزائر في 3 مناسبات، الأولى موسم 2005-2006، والثانية في موسم 2009-2010، والثالثة في 2011-2012، وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب محلية.

ونجح براتشي في التتويج مع "العميد" بلقب الدوري الجزائري عام 2010، وهو آخر لقب يفوز به الفريق ضمن المسابقة، كما قاده للفوز بكأس الجزائر وكأس السوبر الجزائري عام 2006.

وفي إنجاز آخر له ضمن الكرة الجزائرية، تمكن المدرب الفرنسي براتشي من قيادة النادي الرياضي القسنطيني للصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في موسم 2003-2004. (win win)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-12-28
14:00 | 2023-12-28
10:40 | 2023-12-28
10:00 | 2023-12-28
07:00 | 2023-12-28
04:00 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24