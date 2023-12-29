اعتنق الإسلام في عام 2014.. وفاة مدرّب كرة قدم شهير (صورة)

توفي المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر والنادي الإفريقي التونسي فرانسوا براتشي، أمس الخميس، عن عمر ناهز 72 عامًا.



وسبق للراحل براتشي تدريب العديد من الأندية المغاربية، وأبرزها النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر وأولمبيك خريبكة والفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي في المغرب.

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وفي مشواره كلاعب، يُعدُّ براتشي أسطورة في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث لعب معه 342 مباراة، ليكون ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع "لوام" بعد كلٍّ من صاحب المركز الأول الحارس ستيف مانداندا بـ 613 مباراة والثاني روجير سكوتي بـ 452 لقاء.



وفي مسيرته الدولية، خاض الراحل الذي اعتنق الإسلام في عام 2014، 18 مباراة مع منتخب بلاده فرنسا، وشارك معه في بطولة كأس العالم 1978 التي أقيمت في الأرجنتين. وفي مشواره كلاعب، يُعدُّ براتشي أسطورة في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث لعب معه 342 مباراة، ليكون ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع "لوام" بعد كلٍّ من صاحب المركز الأول الحارس ستيف مانداندا بـ 613 مباراة والثاني روجير سكوتي بـ 452 لقاء.وفي مسيرته الدولية، خاض الراحل الذي اعتنق الإسلام في عام 2014، 18 مباراة مع منتخب بلاده فرنسا، وشارك معه في بطولة كأس العالم 1978 التي أقيمت في الأرجنتين.

وتولى الراحل براتشي تدريب فريق مولودية الجزائر في 3 مناسبات، الأولى موسم 2005-2006، والثانية في موسم 2009-2010، والثالثة في 2011-2012، وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب محلية.



ونجح براتشي في التتويج مع "العميد" بلقب الدوري الجزائري عام 2010، وهو آخر لقب يفوز به الفريق ضمن المسابقة، كما قاده للفوز بكأس الجزائر وكأس السوبر الجزائري عام 2006.



وفي إنجاز آخر له ضمن الكرة الجزائرية، تمكن المدرب الفرنسي براتشي من قيادة النادي الرياضي القسنطيني للصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في موسم 2003-2004. (win win)