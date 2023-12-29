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خاص

مبابي إلى "ريال مدريد" في 2024؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
29-12-2023 | 04:30
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يستمرّ مسلسل "كليان مبابي وريال مدريد" كل سنة بلا أي حلقة جديدة، فمع كل "ميركاتو" لا يكون هُناك حديث في الشارع الرياضي، إلا على صفقة انتقال المهاجم الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم في اسبانيا.
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وينتهي عقد مبابي مع "باريس" في حزيران 2024، ويمكنه وقتها الرحيل عن فرنسا، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي، يرفض اليأس ومستمرّ في "القتال" لإقناعه بالتجديد.

ويبدو أن قصة مبابي هذه، التي أرهق بها عشاق اللعبة حول العالم، ستنتهي حتماً العام المقبل، لأن "ريال مدريد" لن ينتظره أكثر من ذلك، مما يعني أنه لو قرّر البقاء مع "بي إس جي"، سيصرف فلورنتينو بيريز رئيس النادي "الملكي" النظر عن ضمّه نهائيا.

وأكمل "الريال" الاستعدادات النهائية للهجوم مجدّداً من أجل مبابي البالغ من العمر 25 سنة. وبحسب الصحفي رامون ألفاريز دي مون، المُقرّب من البيت المدريدي، فإن "النادي الإسباني حدّد شروطه بالفعل من أجل الحصول على توقيع مبابي رسميّاً"، مؤكداً أن "العملاق الإسباني لن ينتظر اللاعب أكثر من ذلك، وسيقوم بإعداد كل ما هو ضروري حتى يتمكن الأسبوع المقبل من الحصول على النتيجة النهائية". وفي سياق متصل، كشفت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن "بيريز سيجري مكالمة هاتفية مصيرية بنفسه مع مبابي الأسبوع المقبل، من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق بشأن صفقة انتقاله إلى قلعة الميرنغي".

أما إدارة نادي "باريس سان جيرمان"، فهي بدورها تتعامل بهدوء شديد بشأن اللاعب ونهاية عقده في الصيف المقبل، بحسب شبكة "كانال سابورتر"، التي أشارت إلى أن النادي "الباريسي يتمتع بالحماية المالية سواء باستمرار مبابي أو حال رحيل اللاعب عن جدران حديقة الأمراء".
ويبقى كيليان مبابي الذي يدخل "الفترة الحرّة" من عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في شهر كانون الثاني 2024، ما يمنحه الحقّ في التوقيع مع أي نادٍ آخر، أقوى أسلحة الفريق الباريسي، حيث سجّل 21 هدفاً في 22 مباراة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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