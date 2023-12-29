أثناء مشاركته في المباراة... منزل لاعب كرة قدم يتعرّض للسرقة

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أكدت تقارير صحفية، وقوع جاك غريليش جناح مانشستر سيتي ضحية لعملية سطو أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنكليزي.وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية نقلا عن صحف إنكليزية، فإنه أثناء مشاركة اللاعب في مباراة إيفرتون، تعرض منزله للسطو في شيشاير، حيث كان أفراد عائلته في منزله.وأوضح التقرير أن الجريمة وقعت دون أي إصابات، لكن تمت سرقة بعض المجوهرات والساعات، حيث تقدر المسروقات بحوالي مبلغ 1.15 مليون يورو.وأردفت الشبكة أن الشرطة لم تعتقل أيا من مرتكبي الواقعة حتى الآن، على الرغم من استخدام طائرة هليكوبتر أثناء التدخل بعد إطلاق صافرات الإنذار، كما تم إطلاق نداء للشهود للحصول على معلومات. (روسيا اليوم)