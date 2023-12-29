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رياضة

نائب رئيس الاتحاد الألماني يسخر من غوندوغان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:30
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انتقد نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رالف أوفي شافرت بشكل ساخر نجم خط وسط نادي برشلونة ومنتخب "المانشافت"، إلكاي غوندوغان بسبب تذبذب مستواه مع المنتخب.

وقال شافرت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "غوندوغان يلعب بشكل مميز مع ناديه برشلونة، ثم يظهر بشكل مختلف مع المنتخب الألماني".
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وتابع "لا أعلم هل يرسل غوندوغان شقيقه التوأم الأقل موهبة منه للعب مع المنتخب الألماني، فأنا في الحقيقة لا أفهم الأمر".

وأضاف "لدي الكثير من الشكوك قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية في العام المقبل، ولا أعتقد أن سوء أداء المنتخب الألماني بسبب المدرب". (روسيا اليوم) 
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