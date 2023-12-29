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رياضة

أنشيلوتي يجدد عقده مع "الملكي"

Lebanon 24
29-12-2023 | 10:30
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه جدد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.

وقال النادي الملكي في بيان "اتفق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 حزيران 2026".
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وعاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في 2021 وقد سبق له تدريب النادي خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وجاء الإعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه المدرب السابق لميلان وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لمنتخب البرازيل منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقود "السيليساو" بعد كوبا أميركا المقبلة في الولايات المتحدة. (الحرة) 
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