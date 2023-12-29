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رياضة

في اللحظات الأخيرة.. لهذا السبب أُلغي نهائي السوبر التركي في السعودية

Lebanon 24
29-12-2023 | 13:12
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أفادت محطة "إن.تي.في" التركية بأن نهائي كأس السوبر المحلية الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين "غلاطة سراي" و"فناربخشه"، اليوم الجمعة، ألغي بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.
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وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف بدأ في ظل مزاعم بأن النشيد الوطني التركي لن يعزف، وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.
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