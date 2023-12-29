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رياضة

مهاجم "النصر" يقود منتخب السنغال في حملة الدفاع عن لقبه

Lebanon 24
29-12-2023 | 23:00
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أعلن مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه، الجمعة، قائمة "أسود التيرانغا" للدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 كانون الثاني و11 شباط المقبلين. وجاء على رأس القائمة مهاجم النصر السعودي ساديو ماني.
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واعتمد سيسيه على العديد من المحترفين في الدوري السعودي هم فضلا عن ماني، حارس مرمى الأهلي إدوار ميندي ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي ومهاجم الشباب حبيب ديالو، وهو (سيسيه) الذي استبعد في الماضي استدعاء لاعبين من هذا الدوري الخليجي بسبب انخفاض جودة المنافسة مقارنة بالبطولات الأوروبية على سبيل المثال.


في ما يلي قائمة منتخب السنغال لكأس أمم إفريقيا:

- حراسة المرمى: إدوار ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الإنجليزي) وموري دياو (كليرمون فيران الفرنسي).

- الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدواللاي سيك (مكابي حيفا الإسرائيلي)، عبدواللاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي).

- الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، باب مطر سار (توتنهام الإنجليزي)، باب ألاسان غي (مارسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الإسباني)، شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست)، لامين كامارا (متز الفرنسي).

- الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)، حبيب ديالو (الشباب السعودي)، إليمان ندياي وإسماعيلا سار (مارسيليا)، نيكولا جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)، بولاي ديا (ساليرنيتانا اللإيطالي)، عبد الله سيما (رينجرز الاسكتلندي).



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