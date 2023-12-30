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رياضة

غياب محمد صلاح.. هل سيؤثر على فرص ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 04:00
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أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب، أن فريقه سيكون قادرا على مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي على الرغم من خسارته الوشيكة لخدمات نجمه محمد صلاح.

وسيلتحق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعد مباراة ليفربول مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري الاثنين المقبل.
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ويتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي بفارق نقطتين أمام أقرب مطارديه أرسنال في سعيه إلى لقبه الأول منذ عام 2020.

وسيلتقي ليفربول مع أرسنال في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وفولهام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية في كانون الثاني المقبل، ما يعني أن غياب صلاح جاء في أسوأ فترة ممكنة خصوصا أنه هداف ليفربول برصيد 16 هدفا هذا الموسم.

كما أن غياب صلاح ربما لأكثر من شهر إذا ذهبت مصر بعيدا في العرس القاري، سيترك كلوب أمام فراغ كبير في خط الهجوم.

وقال كلوب للصحفيين أمس الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى، إنه موقف صعب عندما تخسر فيه جهود هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما كان (السنغالي) ساديو (ماني) وصلاح يشاركان" في أمم إفريقيا.

وأضاف "لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما يذهب أحدهم بعيدا في البطولة، مما يجعل الأمر أسوأ".

وسيغيب عن تشكيلة كلوب أيضا لاعب الوسط الدولي الياباني واتارو إندو بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقررة في التوقيت ذاته مع أمم إفريقيا. (روسيا اليوم)

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