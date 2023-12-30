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رياضة
خبر حزين لعشاق مايكل شوماخر.. هذا ما أعلنه شقيقه عن حالته الصحية
Lebanon 24
30-12-2023
|
08:16
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بعد 10 سنوات من تعرضه لحاث التزلج الأليم، فإن مايكل شوماخر قد لا يتعافى صحيًا بشكل كامل، على الرغم من العلاج الطبي الذي يخضع له، حسبما ألمح شقيقه لصيفة "بليد" الألمانية.
وأشار رالف شوماخر، إلى "أنّه يفتقد مايكل الخاص به منذ ذلك الحين، إذ إن الحياة غير عادلة في بعض الأحيان حيث كان مايكل محظوظاً في كثير من الأحيان بحياته، لكن بعد ذلك وقع هذا الحادث المأساوي".
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وأضاف:" نشكر الرب أننّا تمكنّا من القيام بالكثير بفضل الإمكانيات الطبية الحديثة، لكن لا يوجد شيء كما كان من قبل".
وتابع السائق الألماني السابق: "أستطيع أن أقول بنفسي إن الحادث الذي تعرض له كان تجربة سيئة للغاية وقاسية بالنسبة لي أيضاً".
يُذكر بأن مايكل شوماخر والذي يبلغ 54 عاماً، سقط أثناء ممارسته التزلج في جبال الألب قبل 10 سنوات، حيث أصيب بإصابات خطيرة في الدماغ.
المصدر: الميادين
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