قطر ستستضيفها.. تعرفوا على أبرز ملاعب بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2023

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تستعد 9 ملاعب، بينها 7 ملاعب مونديالية لاستضافة مباريات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني إلى 10 شباط المقبلين، وسط مشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني (ثمن النهائي)، كما تتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.وفي مقدمة هذه الملاعب، الذي سيشهد المباراة الإفتتاحية بين قطر ولبنان يأتي ملعب لوسيل، الذي يتسع لما يقارب الـ 88 ألف متفرج، إذ شهدت أرضيته إقامة 10 مباريات خلال مونديال قطر. ويتميز الملعب بتصميمه الفريد وهيكله الخارجي الذي يشبه إلى حد ما أوعية الطعام والأواني التقليدية.من ناحية أخرى سيشهد ملعب خليفة الدولي وهو أحد أقدم الملاعب في منطقة الخليج إقامة 6 مباريات على أرضيته، ويتميز الملعب بواجهة جميلة وقوسين مزدوجين يعانقان السماء، وهو مزود بنظام تبريد للحفاظ على درجة حرارة مقبولة في أكثر أيام الصيف سخونة.ثالث هذه الملاعب هو "ملعب البيت" المستوحى من بيت الشعر، حيث تبلغ سعة مدرجاته 60 ألف متفرج، وقد استضاف 9 مواجهات في كأس العالم قطر 2022.وسيجذب الملعب المميز والفريد في تصميمه الأنظار إليه من جديد ببطولة كأس آسيا 2023، لأنه سيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات وثمن النهائي وربعه.وسيكون ملعب المدينة التعليمية على موعد مع استضافة 5 مباريات في كأس آسيا، حيث استلهمت فكرة تصميمه من خلال مزيج بين التاريخ الغني لفن العمارة الإسلامية والحداثة المذهلة.ملعب أحمد بن علي والذي يتسع لـ 45 ألف متفرج سيكون على موعد مع استضافة 7 مباريات. ويتميز الملعب بواجهة خارجية مذهلة تتزين بعناصر تبرز جوانب الثقافة القطرية.من ناحية أخرى، سيمثل "ملعب الجنوب" في مدينة الوكرة محطة جديدة لعشاق كرة القدم من خلال استضافته عددا من المباريات، حيث يتميز الملعب الذي افتتح في 16 أيار 2019، بطابع خاص وتصميم فريد.ملعب الثمامة هو الآخر سيكون مسرحًا لأربع مباريات، وسط سعة تصل لأكثر من 40 ألف مشجع.وصولا إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة، أصغر هذه الملاعب، حيث تصل سعة كل ملعب منهم إلى 15 ألف متفرج، إذ ستشهد أرضيتهما إقامة 11 مباراة.