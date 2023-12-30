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رياضة

قائمة منتخب مصر لكأس إفريقيا باتت جاهزة.. من هم أبرز الغائبين؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 13:00
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يحاول منتخب الفراعنة أن ينجو بأقل الخسائر الممكنة عقب وقوعه في المجموعة الثانية في بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات: الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.
وكان قد أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبت، عن قائمة الفريق للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث يتواجد 27 لاعباً في القائمة، ومنهم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ومتوسط ميدان نادي أرسنال، محمد النني، فيما غاب كلّ من محمود الونش وياسر إبراهيم وعبد الله السعيد وباسم مرسي وحسين الشحات ومحمد شريف.
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وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

حرّاس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

خط الدفاع: علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، حمدي فتحي، زيزو، مروان عطية، محمود حمادة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، محمود كهربا.
المصدر: سي ان ان
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