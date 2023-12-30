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رياضة

بصعوبة كبيرة.. تشيلسي يتفادى خسارة مؤلمة

Lebanon 24
30-12-2023 | 14:00
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حقق تشلسي فوزاً صعباً على حساب مضيفه لوتون تاون 3-2 اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كل من كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما دوّن كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) هدفي أصحاب الأرض.
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بصعوبة كبيرة، حقق منتخب تشيلسي فوزًا على حساب مضيفه لوتون تاون 3-2 اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كل من كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما دوّن كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) هدفي أصحاب الأرض.
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المصدر: بي إن سبورتس
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