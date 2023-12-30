بصعوبة كبيرة.. تشيلسي يتفادى خسارة مؤلمة

بصعوبة كبيرة، حقق منتخب تشيلسي فوزًا على حساب مضيفه لوتون تاون 3-2 اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كل من كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما دوّن كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) هدفي أصحاب الأرض.