Advertisement

رياضة

لاعبون سيشاركون للمرة الأولى.. لماذا استُبعد السومة من التشكيلة السورية؟

Lebanon 24
30-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1146909-638395599112989105.jpg
Doc-P-1146909-638395599112989105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يغادر منتخب سوريا، الأحد، إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة، ليواجه لاحقًا ضمن المجموعة الثانية من كأس آسيا منتخبات أستراليا، أوزبكستان والهند.
Advertisement

وستضم التشكيلة السورية ستة لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل الياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (اوسترس السويدي)، المدافع أيهم اوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي) والمدافع المار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال: "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيداً".

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2023-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2023-12-31
14:00 | 2023-12-30
13:44 | 2023-12-30
13:00 | 2023-12-30
11:31 | 2023-12-30
10:25 | 2023-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24