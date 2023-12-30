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رياضة
لاعبون سيشاركون للمرة الأولى.. لماذا استُبعد السومة من التشكيلة السورية؟
Lebanon 24
30-12-2023
|
23:00
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يغادر منتخب سوريا، الأحد، إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي يلتقي خلاله ودياً مع قرغيزستان، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة، ليواجه لاحقًا ضمن المجموعة الثانية من كأس آسيا منتخبات أستراليا، أوزبكستان والهند.
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وستضم التشكيلة السورية ستة لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل الياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (اوسترس السويدي)، المدافع أيهم اوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي) والمدافع المار إبراهيم (سكوندة السويدي).
وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".
وعن حظوظ سوريا في البطولة قال: "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيداً".
المصدر: العربية
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