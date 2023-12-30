رونالدو هداف العالم رسميا في 2023

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حسم قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في العام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنكليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، بحسب وكالة "روسيا اليوم".وانفرد رونالدو الثلاثاء الماضي بصدارة هدافي عام 2023 بعدما سجل هدفين في شباك اتحاد جدة، ليتخطى الثنائي كين ومبابي، مهاجمي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.ورفع رونالدو رصيد أهدافه في العام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا بفارق هدف واحد كين ومبابي اللذين لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023، حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.ومع غياب إيرلينغ هالاند عن المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر سيتي على حساب ضيفه شيفيلد 2-0 يوم السبت في الدوري الإنجليزي، تجمد رصيد المهاجم النرويجي عند 50 هدفا ولن يخوض أي مباراة أخرى هذا العام.وضمن رونالدو بذلك وبشكل رسمي تصدر قائمة هدافي العالم في 2023 حتى قبل خوضه مباراته الأخيرة هذا العام والتي ستجمع فريقه النصر بنادي التعاون في وقت لاحق اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي.