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رياضة

نوتنغهام فورست يعمّق جراح مانشستر يونايتد

Lebanon 24
31-12-2023 | 00:00
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فاز توتنغهام فورست 2-1 على مانشستر يونايتد ليعمق جراح الفريق الضيف ويحقق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز السابع برصيد 31 نقطة بعدما تكبد خسارته 14 في كل المسابقات هذا الموسم.
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وفي مباراته السابقة، قلب يونايتد تأخره بهدفين ليفوز 3-2، لكنه أخفق في الحفاظ على مستواه وفي بعض الفترات، قدم أداء متواضعا سواء في الدفاع أو الهجوم.

وافتتح نيكولاس دومينغيز التسجيل في الدقيقة 64 بتسديوأدرك ماركوس راشفورد التعادل في الدقيقة 78 عندما انقض أليخاندرو غارناتشو على تسديدة ضعيفة من حارس المرمى مات تيرنر ولعب عرضية رائعة وضعها راشفورد في المرمى.

ولم تدم احتفالات يونايتد طويلا إذ أطلق مورغان جيبس وايت تسديدة إلى داخل الشباك مكللا هجمة مرتدة بدأت بعد أن تصدى تيرنر ببراعة لمحاولة من يونايتد.

وبهذا الفوز، يحتل فورست المركز 15 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة، بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

جدير بالذكر أن هذا الفوز يعد أول انتصار لفورست على يونايتد في الدوري الممتاز منذ 1994.دة من منتصف منطقة الجزاء.
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