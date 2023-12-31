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رياضة

قبل انطلاق الميركاتو الشتوي.. رونالدو يوجه نصيحة لنجوم كرة القدم في العالم (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2023 | 04:38
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حرص قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وقال رونالدو خلال تصريحات لشبكة "SSC" الرياضية السعودية عقب فوز فريقه النصر على التعاون 4-1 أمس السبت في الجولة الـ19 من الدوري السعودي: "تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم".
وأضاف: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة".
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