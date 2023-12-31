نقل لاعب برشلونة إلى المستشفى... أُصيب في رأسه وبَقِيَ ينزف (صورة)

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تعرض لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إيلكاي غاندوغان، لإصابة بجرح في رأسه، عقب تعرضه لحادث بسيط في صالة الألعاب الرياضية.وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، أن غاندوغان ظل ينزف بعد أن أصاب رأسه عن طريق الخطأ عندما كان يتدرب بأحد الأثقال، لينتهي به الأمر في النهاية بالذهاب للمستشفى من أجل فحص الإصابة.ونشرت زوجة اللاعب الألماني صورة على تطبيق "إنستغرام" تظهر الإصابة، وكتبت: نهاية 2023 بغرز. (العربية)