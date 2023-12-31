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رياضة

أول تعليق لمورينيو بعد خسارة فريقه.. هذا ما قاله

Lebanon 24
31-12-2023 | 10:00
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أكد المدير الفني لنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن فريقه كان أفضل من يوفنتوس، رغم الخسارة أمام "البيانكونيري" (0-1) في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو بعد المباراة خلال تصريحاته لشبكة "DAZN": "لقد قمنا بصناعة العديد من الفرص وذلك أكثر مما توقعه أي شخص أمام جدار دفاعي صعب ليوفنتوس".
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وأضاف: "كان لدينا الكثير من الجودة في الشوط الأول، وضربنا القائم وصنعنا أربع فرص خطيرة. وجبهة ديبالا وبوفي كانت تسبب لهم (للاعبي يوفنتوس) الكثير من المشاكل".

وتابع: "فشلنا في التسجيل ثم استقبلنا هدفا في بداية الشوط الثاني، لذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة، دفاع يوفنتوس بمثابة الجدار، من الصعب اختراقه".

وواصل: "أنا سعيد بالطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة، وسعيد جدا بالشخصية التي أظهرها الفريق، لكن الأمر يتعلق بالنقاط ونحن لم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها".

وأكمل: "نحن فريق أقوى على ملعبنا لأن جماهيرنا تصنع الفارق، وعادة ما نفتقر للشخصية بعيدا عن ملعبنا لكن ضد يوفنتوس لم يكن الأمر كذلك، لقد لعبنا بشجاعة كبيرة". (روسيا اليوم) 
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