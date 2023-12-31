العثور على رياضي معروف ميتاً داخا سيارة.. وما كشفته الشرطة من معلومات مروّع

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عثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات (34 عاماً) ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.ورجحت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن الرياضي المعروف قتل.ووجدت جثته في سيارة مساء السبت، وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال لصحف محلية إن كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته. (سكاي نيوز عربية)