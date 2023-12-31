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رياضة

مدرب أرسنال يعتذر لهذا السبب

Lebanon 24
31-12-2023 | 23:00
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اعتبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه لا يمكنه تكرار الأداء المتواضع الذي ظهر به في الخسارة 2-1 أمام فولهام، الأحد، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 أرتيتا وصف اللقاء بأنه "الأسوأ" لفريقه في الموسم بعدما أهدر أرسنال تقدمه مبكراً ليخسر للمباراة الثانية على التوالي وينهي العام في المركز الرابع بعدما كان متصدرا في عيد الميلاد.
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وأبلغ الصحفيين "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا هو الملخص من وجهة نظري، ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب"، قائلاً: "لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر. كان من السهل على فولهام الفوز بالكرة الأولى والثانية والحصول على فرصة للركض واستقبلت شباكنا هدفين بهذه الطريقة".

وأضاف "لا يمكن أن يتكرر ما حدث اليوم. فإذا فعلت ذلك، فلن تحظى مطلقا بفرصة الوصول حيثما نريد".


المصدر: سكاي نيوز عربية

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