بطولات "مرتقبة" في 2024.. هذه مواعيد الانطلاق

عام 2023 كان "هادئا" من الناحية الرياضية، فلم نشهد بطولات عاصفة، ولكن عام 2024 سيكون مليئا بالأحداث الرياضية الدسمة.

عام 2024 يحمل 5 بطولات من العيار الثقيل في عالم الرياضة، هنا مواعيد انطلاقها بالترتيب الزمني:

كأس آسيا

ستقام في قطر

موعد البطولة: 12 كانون الثاني إلى 10 شباط

ستحتضن قطر على ملاعبها التي استضافت كأس العالم 2022، العرس الآسيوي، والذي تترقبه الجماهير العربية خاصة، بسبب مشاركة 10 منتخبات تحلم بتحقيق اللقب الذي اتجه شرقا في آخر 3 نسخ.

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كأس أمم إفريقيا

ستقام في كوت ديفوار

موعد البطولة: 13 كانون الثاني إلى 11 شباط

نسخة جديدة من أمم إفريقيا، تستضيفها أرض كوت ديفوار، بأحلام عربية لاستعادة اللقب الذي حققته السنغال بآخر نسخة. تشارك 5 منتخبات عربية في هذه النسخة.

كأس أوروبا "يورو 2024"

ستقام في ألمانيا

موعد البطولة: 14 حزيران إلى 14 تموز

كوبا أميركا

ستقام في الولايات المتحدة

موعد البطولة: 20 حزيران إلى 14 تموز

تتوسع بطولة كوبا أميركا لتشمل 16 منتخبا، لأول مرة، حيث سيكون الصراع التقليدي على اللقب بين الأرجنتين والبرازيل، على ملاعب الولايات المتحدة التي ستحتضن "بروفة" مونديال 2026.

دورة الألعاب الأولمبية

ستقام في فرنسا

موعد الدورة: 26 تموز إلى 11 أب

تعود دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بجماهيرها العريضة، بعد نسخة غابت عنها أعداد الجماهير في طوكيو، بسبب جائحة كورونا. النسخة القادمة تعود لعاصمة النور بعد 100 عام بالضبط، عندما استضافتها عام 1924. ( سكاي نيوز)