إسرائيل شوهت وجهه بحرب غزة.. النادي الأهلي يحقق أمنية طفل فلسطيني

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ردّ نادي الأهلي المصري على رسالة طفل فلسطيني، مصاب بحروق في وجهه جراء الحرب في قطاع غزة، بطلب زيارة الفريق ومقابلة حارس مرماه محمد الشناوي.وانتشر فيديو لطفل فلسطيني يدعى علي أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوه وجهه على منصات التواصل الاجتماعي طلب فيه السفر إلى مصر برفقة أفراد عائلته وأن يتم علاجه هناك.كما أعرب الطفل عن أمنتيه بزيارة النادي الأهلي ومقابلة حارس المرمى محمد الشناوي وجميع أنصار الفريق.