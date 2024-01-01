مواجهة نارية بين ليفربول ونيوكاسل في منافسات الدوري الإنكليزي

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الاثنين، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، وذلك في قمة منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صفارة حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش.

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ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري "البريمير ليغ" برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أستون فيلا، الذي لعب 20 مباراة، ويليهما في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، برصيد 40 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي نيوكاسل يونايتد، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، وتعرض لهزيمتين متتاليتين.





