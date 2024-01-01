مع أول أيام العام الجديد.. برشلونة يستعد للعديد من الجولات

يستعد برشلونة مع أول أيام العام الجديد 2024 لمواجهة أجندة مزدحمة من المباريات ستصل إلى ثمانية خلال هذا الشهر بين كأس السوبر الإسباني وكأس الملك، والليجا.

سيكون الظهور الأول للكتيبة الكاتالونية في العام الجديد في الرابع من هذا الشهر بمواجهة لاس بالماس في جزر الكناري ضمن الجولة 19 من "الليغا"، ثم بعدها بأيام قليلة، ستتجه بوصلة الفريق إلى كأس الملك الذي سيستهل فيه مشواره في دور الـ32 بمواجهة بارباسترو.

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وفي حالة انتصار رجال المدرب تشافي هرنانديز في هذه المباراة، سيلعب في ثمن النهائي في الـ17 من هذا الشهر.

وعلى الأراضي السعودية، وتحديدا في 11 كانون الثاني، سيبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني بمواجهة أوساسونا في نصف النهائي.

وبعد العودة من السعودية، سيعود برشلونة لأجواء "الليغا" بمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال بيتيس في عقر داره في 21 من هذا الشهر.

وبعدها بأسبوع مباشرة، سيخوض الفريق الكاتالوني مباراته الأولى في العام الجديد أمام جماهيره على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وستكون أيضاً في "الليغا" (الجولة 22) أمام فياريال.





