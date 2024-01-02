بالفيديو: واقعة رياضية مؤسفة.. معركة بالكراسي في مباراة كرة قدم!

شهدت مباراة النادي المصري والإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واقعة مؤسفة، حيث حصل اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب.



وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بالكراسي بين جمهور الفريقين في المدرجات قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

جمهور الإسماعيلى الكيوت وجمهور المصرى البورسعيدى الكيوت طحنوا بعض فى مدرجات إستاد برج العرب النهاردة بعد المباراة اللى إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1

بس كل ده مش مهم وشوية الأفاقين المضللين ولا هيقولوا كلمة واحدة على المهزلة اللى حصلت فى المدرجات بين الجمهورين

وهيفضل… pic.twitter.com/kCWPZhEPxJ — ميزو (@mohamedzaki73) January 1, 2024 Advertisement

ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها فى أحداث الشغب التى شهدتها المباراة عقب الاطلاع على تقرير الحكم والمراقب.فيما تنص لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة على توقيع عقوبات على الجماهير في حالات الشغب، تصل إلى حرمان من يثبت تورطه في أعمال شغب من حضور عدد من المباريات بجانب غرامة مالية على النادي تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تحميل النادي تكاليف إصلاح التلفيات التي وقعت في الملعب.وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع. (العربية)