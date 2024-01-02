بالفيديو: واقعة رياضية مؤسفة.. معركة بالكراسي في مباراة كرة قدم!

جمهور الإسماعيلى الكيوت وجمهور المصرى البورسعيدى الكيوت طحنوا بعض فى مدرجات إستاد برج العرب النهاردة بعد المباراة اللى إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1
بس كل ده مش مهم وشوية الأفاقين المضللين ولا هيقولوا كلمة واحدة على المهزلة اللى حصلت فى المدرجات بين الجمهورين
وهيفضل… pic.twitter.com/kCWPZhEPxJ
— ميزو (@mohamedzaki73) January 1, 2024
جمهور الإسماعيلى الكيوت وجمهور المصرى البورسعيدى الكيوت طحنوا بعض فى مدرجات إستاد برج العرب النهاردة بعد المباراة اللى إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1
بس كل ده مش مهم وشوية الأفاقين المضللين ولا هيقولوا كلمة واحدة على المهزلة اللى حصلت فى المدرجات بين الجمهورين
وهيفضل… pic.twitter.com/kCWPZhEPxJ