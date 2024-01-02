Advertisement

رياضة

بالفيديو: واقعة رياضية مؤسفة.. معركة بالكراسي في مباراة كرة قدم!

Lebanon 24
02-01-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1147561-638397764339007652.jpg
Doc-P-1147561-638397764339007652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة النادي المصري والإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واقعة مؤسفة، حيث حصل اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بالكراسي بين جمهور الفريقين في المدرجات قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.
 
 
Advertisement


ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها فى أحداث الشغب التى شهدتها المباراة عقب الاطلاع على تقرير الحكم والمراقب.

فيما تنص لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة على توقيع عقوبات على الجماهير في حالات الشغب، تصل إلى حرمان من يثبت تورطه في أعمال شغب من حضور عدد من المباريات بجانب غرامة مالية على النادي تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تحميل النادي تكاليف إصلاح التلفيات التي وقعت في الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:02 | 2024-01-02
23:00 | 2024-01-01
19:00 | 2024-01-01
16:00 | 2024-01-01
14:00 | 2024-01-01
09:42 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24