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رياضة

رونالدو يتسبب في السخرية من وضع نيمار في السعودية

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:53
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سخرالإعلامي عبدالله الصبحان، من البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي، الذي انتهى موسمه بشكل رسمي لمعاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد تتويج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، هدافًا لعام 2023.
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واعترفت "فيفا" بوصول أهداف "الدون" خلال عام 2023 إلى 54، معتبرة البطولة العربية للأندية بطولة رسمية وضمت أهدافها لهذا الرصيد، ليتفوق على كافة نجوم أوروبا.

وكتب الصبحان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "موقع الفيفا الرسمي يؤكد احتساب البطولة العربية رسمية، مما يعني احتساب أهداف الأسطورة كريستيانو رونالدو في البطولة العربية أمام نادي الهلال غير المعروف عالميًا وتأكيد كونه هداف العالم بـ54 هدفًا".

وأضاف: "تخيل أن هداف العالم لعام 2023 يلعب بنادي النصر ونيمار ما زال في إجازته المطولة يحقق الأموال". (جول)
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