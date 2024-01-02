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رياضة
مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لكأس آسيا
Lebanon 24
02-01-2024
|
06:21
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أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني قائمة منتخب السعودية للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023.
ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة إلى جانب عُمان، تايلاند، وقرغيزستان.
وضمت التشكيلة اللاعبين التالية أسماؤهم:
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نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار.
حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.
ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور.
سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.
أيمن يحيى، فهد المولد، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري. (بي ان سبورت)
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