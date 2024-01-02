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رياضة

بسبب "خاتم زواجه".. كلوب يتعرض لموقف محرج

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:39
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تعرض الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، لموقف محرج خلال احتفاله مع جماهير "الريدز" بالفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) مساء الاثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "إكس" يظهر فيه كلوب وهو يحتفل بالفوز مع مشجعي نادي ليفربول، في مدرجات ملعب "أنفيلد"، قبل أن يدرك أنه فقد خاتم زواجه، وبدأ بالبحث عنه في أرضية الملعب.
 
وأنقذ أحد المصورين الموقف، إذ قام بإخبار يورغن كلوب عند مكان الخاتم، لينتاب المدرب الألماني فرحة كبيرة، حيث قام بتقبيل الخاتم وارتداه مجددا.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كلوب قوله تعليقا على الواقعة: "أضعت خاتم زواجي أمس أثناء الاحتفال، لكني وجدته بعد البحث عنه، كان من الممكن أن يكون ذلك مروعا حقا، لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف. كانت صدمة كبيرة". (روسيا اليوم) 
 
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