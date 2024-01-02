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رياضة

النصر يستفز الهلال بعد الفوز عليه

Lebanon 24
02-01-2024 | 16:12
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علّق نادي النصر، بعد فوز فريق "العالمي" على الهلال بفارق 29 نقطة، في "ديربي" الرياض لكرة السلة، بنشر "تدوينة" كتبها الحساب الرسمي لألعاب النصر المختلفة "@Alnassr_SG" على منصة "إكس" جاء فيها: "صافرة النهاية!.
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سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال، بفارق 29 نقطة
وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!".
مضيفا: "تنويه: هذه نتيجة مباراة رسمية وليست تمرينا".
ولاقت "التدوينة" تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن مواجهة الفريقين بمختلف الألعاب الرياضية تعد من أكثر المواجهات التنافسية في السعودية.
وألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بمنافسه الهلال بنتيجة (112-83) نقطة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي لكرة السلة.


المصدر: روسيا اليوم

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