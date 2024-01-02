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رياضة

إيقاف بطل سابق في الملاكمة بسبب تعاطيه المنشطات

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
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أوقف الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، البولندي كشيشتوف جوفاتسكي، البطل السابق لوزن تحت الثقيل في منظمة الملاكمة العالمية، عن كل الأنشطة الرياضية لمدة 4 سنوات؛ لاستخدامه مادة محظورة رياضياً.
ووفقاً لوكالة رويترز فقد انتصر جوفاتسكي (37 عاماً) في 32 نزالاً احترافياً من أصل 36 خاضها؛ لكنه سقط في اختبار منشطات بعد خسارته من ريتشارد رياكبوره قبل عام في مانشستر.
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وأظهرت عينة البول الخاصة به نتيجة إيجابية لمادة بولدينون المدرجة ضمن القائمة المحظورة لعام 2023 لـ«الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، بحسب رويترز


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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