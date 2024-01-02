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رياضة

إنريكي يتهرّب من الحديث عن مستقبل مبابي مع سان جرمان

Lebanon 24
02-01-2024 | 19:00
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قال لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي، إنه لا شأن له بموضوع دخول مهاجم فريقه كيليان مبابي الفترة الحرة في عقده، وذلك في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.
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وأوضح المدرّب الإسباني في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أنه "سيتعامل مع مسألة تجديد عقد مبابي من عدمه كما فعلت دائما حتى الآن".
وأضاف: "الأمر لا يعتمد عليّ، فأنا لست الشخص الذي يجب عليه الإجابة عن هذا السؤال".
ويستعد سان جرمان لمواجهة نادي تولوز مساء الأربعاء في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.
ويسعى الفريق الباريسي إلى الحفاظ على لقبه الذي توّج به العالم الماضي بعدما تمكن من الفوز على نانت برباعية نظيفة.

وحصد سان جرمان 11 لقب كأس السوبر الفرنسي بينما لم يسبق لتولوز أن توج باللقب من قبل، حيث اكتفي بالتواجد وصيفا مرة واحدة عام 1957.
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