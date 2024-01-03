ما قصة حذاء صلاح ضد نيوكاسل.. هل يؤمن "الفرعون" بالخرافات؟ (فيديو)

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2)، في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع، وساهم في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد (4-2) في ملعب "أنفيلد"، والانفراد بصدارة الدوري.

ولفت النجم المصري الأنظار، بما قام به بين شوطي المباراة، وذلك بعد إضاعته لركلة جزاء خلال الشوط الأول، حيث تصدى السلوفاكي مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، ببراعة لكرته، قبل أن يتوهج "الفرعون" في الشوط الثاني.



وبحسب شبكة "TNT" في نسختها البريطانية، فإن صلاح قام بتغيير حذائه بين شوطي المباراة، كنوع من التفاؤل، بعد ذلك نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني، أحدهما من ركلة جزاء.

وروى محمد صلاح بنفسه قصة تبديله للحذاء، بقوله: "ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء، تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد".