موقعة كأس الأبطال الفرنسية.. باريس سان جرمان يحظّر لمواجهة تولوز

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خاض باريس سان جيرمان، المرشّح الأوفر حظّاً للتتويج، حصّة تدريبية استعداداً لمواجهة تولوز في موقعة كأس الأبطال الفرنسية.وفي حال تتويج الفريق الباريسي سيحقق لقبه الثاني عشر في هذه المسابقة معزّزاً رقمه القياسي.من جهته سيحاول تولوز تحقيق المفاجأة والتتويج بالكأس رغم صعوبة المهمة أمام منافس متمرّس ويخوض النهائي على أرضه وبين جماهيره.(Bein Sport)