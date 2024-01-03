Advertisement

خاص

صلاح ودّع "ليفربول" من أجل كأس أمم أفريقيا.. عن كم مباراة سيغيب؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
03-01-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1148009-638398718131484387.jpg
Doc-P-1148009-638398718131484387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحوّلت مشاركة المصري محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، إلى كابوس يؤرق "ليفربول"، حيث ودّع النجم فريقه "الريدز" خير وداع وتركه وهو في "القمّة"، متجهاً نحو القارة السمراء من أجل المشاركة برفقة منتخب "الفراعنة" في البطولة التي ستقام في كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 كانون الثاني و 11 شباط المقبل.
Advertisement


وكانت مشاركة صلاح في أخر مباراة له ضد "نيوكاسل" الاثنين "ختامها مسك"، اذ شارك بشكل مؤثر في أهداف فريقه الأربعة ضد الخصم، ما بين التسجيل والصناعة، وهذا ما وضع "ليفربول" في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز وحيداً، بفارق 3 نقاط عن "أستون فيلا"، و5 نقاط عن "أرسنال" و"مانشستر سيتي" الذي يملك مباراة مؤجلة.

لكن في النهاية، خسر "ليفربول" خدمات صلاح لفترة ليست بالقليلة، حيث سيغيب "فخر العرب" عن "الريدز" لـ 7 مباريات، وذلك بحساب كذلك الفترة التي ستليها حال تأهل منتخب مصر من دور المجموعات.

ما سيغيب عنه صلاح بشكل مؤكّد في كل المسابقات، هو مواجهات "أرسنال" و"فولهام" و"بورنموث"، ثم "فولهام" من جديد. أما المباريات التي سيتوقّف غيابه عنها على مدى استمرارية بلاده في أمم أفريقيا، فستكون مباريات الدور الرابع من كأس إنكلترا، وكذلك "تشيلسي" و"أرسنال" مجدّداً، إلى جانب مباراة "بيرنلي" في حال وصول منتخبه إلى نصف النهائي على أقل تقدير، ما يعني خوضهم مواجهة النهائي أو تحديد المركز الثالث يومي 11 و 10 شباط بالترتيب.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، واصل الدولي المصري تحطيمها مع "ليفربول"، بعد أداء مميز ضد "نيوكاسل"مساء الإثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.

وسجل صلاح هدفين في شباك "الماجبايس"، وصنع هدفاً ثالثاً لكودي جاكبو، علماً أنه أضاع ركلة جزاء بالشوط الأول، قبل أن يعوّض بأخرى في الثاني، وبهذا أصبح صلاح هدّاف الدوري هذا الموسم، بوصوله للهدف 14 متساوياً مع النرويجي إيرلنغ هالاند، هدّاف "مانشستر سيتي".

كما أصبح صلاح وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ثالث لاعب يشترك في أكثر من 20 هدفاً (تسجيل وصناعة) في 7 مواسم متتالية بالدوري الإنكليزي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:21 | 2024-01-03
01:54 | 2024-01-03
01:23 | 2024-01-03
23:00 | 2024-01-02
19:00 | 2024-01-02
16:12 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24