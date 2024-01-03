صلاح ودّع "ليفربول" من أجل كأس أمم أفريقيا.. عن كم مباراة سيغيب؟

Advertisement

تحوّلت مشاركة المصري محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، إلى كابوس يؤرق "ليفربول"، حيث ودّع النجم فريقه "الريدز" خير وداع وتركه وهو في "القمّة"، متجهاً نحو القارة السمراء من أجل المشاركة برفقة منتخب "الفراعنة" في البطولة التي ستقام في كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 كانون الثاني و 11 شباط المقبل.وكانت مشاركة صلاح في أخر مباراة له ضد "نيوكاسل" الاثنين "ختامها مسك"، اذ شارك بشكل مؤثر في أهداف فريقه الأربعة ضد الخصم، ما بين التسجيل والصناعة، وهذا ما وضع "ليفربول" في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز وحيداً، بفارق 3 نقاط عن "أستون فيلا"، و5 نقاط عن "أرسنال" و"مانشستر سيتي" الذي يملك مباراة مؤجلة.لكن في النهاية، خسر "ليفربول" خدمات صلاح لفترة ليست بالقليلة، حيث سيغيب "فخر العرب" عن "الريدز" لـ 7 مباريات، وذلك بحساب كذلك الفترة التي ستليها حال تأهل منتخب مصر من دور المجموعات.ما سيغيب عنه صلاح بشكل مؤكّد في كل المسابقات، هو مواجهات "أرسنال" و"فولهام" و"بورنموث"، ثم "فولهام" من جديد. أما المباريات التي سيتوقّف غيابه عنها على مدى استمرارية بلاده في أمم أفريقيا، فستكون مباريات الدور الرابع من كأس إنكلترا، وكذلك "تشيلسي" و"أرسنال" مجدّداً، إلى جانب مباراة "بيرنلي" في حال وصول منتخبه إلى نصف النهائي على أقل تقدير، ما يعني خوضهم مواجهة النهائي أو تحديد المركز الثالث يومي 11 و 10 شباط بالترتيب.وعلى صعيد الأرقام القياسية، واصل الدولي المصري تحطيمها مع "ليفربول"، بعد أداء مميز ضد "نيوكاسل"مساء الإثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.وسجل صلاح هدفين في شباك "الماجبايس"، وصنع هدفاً ثالثاً لكودي جاكبو، علماً أنه أضاع ركلة جزاء بالشوط الأول، قبل أن يعوّض بأخرى في الثاني، وبهذا أصبح صلاح هدّاف الدوري هذا الموسم، بوصوله للهدف 14 متساوياً مع النرويجي إيرلنغ هالاند، هدّاف "مانشستر سيتي".كما أصبح صلاح وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ثالث لاعب يشترك في أكثر من 20 هدفاً (تسجيل وصناعة) في 7 مواسم متتالية بالدوري الإنكليزي.