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رياضة

بهدية فاخرة... كريستيانو يبكي والدته في عيد ميلادها (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:21
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قدم قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، هدية فخمة لوالدته، استقبلتها هذه الأخيرة بالدموع، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها التاسع والستين.
وأهدى النجم البرتغالي، سيارة من نوع "بورش كايين" الفاخرة، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون دولار، لوالدته، التي وقفت أمام الهدية باكية. 


وانتشر فيديو بكاء والدة رونالدو بعد توصلها بالهدية الثمينة، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت أخت النجم البرتغالي، كاتيا أفيرو، هذه اللحظات العائلية وشاركتها مع متابعيها.
 
 
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ويظهر في الفيديو المنتشر والدة اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، مع حفيدها، رونالدو جونيور، داخل مرآب للسيارات، وهي في حالة دهشة وإعجاب، لم تستطع معهما مغالبة دموعها.
وحل رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بمسقط رأسه مدينة ماديرا بالبرتغال، قادما من السعودية، للاحتفال مع والدته بعيد ميلادها، حسبما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وودع رونالدو عام 2023، بتتويجه بأفضل هداف في العام بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنكليزي، هاري كاين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما). (الحرة)

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