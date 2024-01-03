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رياضة

كين يتفوق على رونالدو ومبابي في سباق خاص

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:24
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تفوق مهاجم بايرن ميونخ، الإنكليزي هاري كين، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، في سباق خاص.
 
وبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، تصدر كين قائمة أفضل الهدافين في الدوريات خلال 2023، بتسجيل 38 هدفا، بواقع 21 هدفا رفقة بايرن ميونخ و17 مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير، مقابل 34 لرونالدو مع النصر، ونفس العدد لمبابي رفقة باريس.
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ويتصدر كين حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني بـ21 هدفا، ويستعد للاستئناف الموسم رفقة بايرن ميونخ، الذي عاد إلى التدريبات أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة هوفنهايم يوم 12 من شهر كانون الثاني الجاري. (كووورة) 
 
 
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