استبعاد لاعب الأهلي من قائمة مصر لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد لاعب نادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، من قائمة "الفراعنة" النهائية التي تستعد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان مقتضب اليوم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 كانون الثاني الجاري في كوت ديفوار".

Advertisement

وتألق كوكا بشكل لافت للنظر مع نادي الأهلي في مونديال الأندية 2023، ثم في كأس السوبر المصري، بعدما استطاع حجز مكان أساسي بتشكيل فريقه.

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد 28 لاعبا من القائمة الأولية، كان أبرزهم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، وحسين الشحات لاعب نادي الأهلي، ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

( روسيا اليوم)