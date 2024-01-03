Advertisement

رياضة

استبعاد لاعب الأهلي من قائمة مصر لأمم أفريقيا

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1148279-638399097029583112.jpg
Doc-P-1148279-638399097029583112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد لاعب نادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، من قائمة "الفراعنة" النهائية التي تستعد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بسبب الإصابة.

 

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان مقتضب اليوم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 كانون الثاني الجاري في كوت ديفوار".

 
Advertisement

وتألق كوكا بشكل لافت للنظر مع نادي الأهلي في مونديال الأندية 2023، ثم في كأس السوبر المصري، بعدما استطاع حجز مكان أساسي بتشكيل فريقه.

 

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد 28 لاعبا من القائمة الأولية، كان أبرزهم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، وحسين الشحات لاعب نادي الأهلي، ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

( روسيا اليوم)

 

  

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2024-01-03
15:30 | 2024-01-03
10:22 | 2024-01-03
09:22 | 2024-01-03
07:24 | 2024-01-03
04:30 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24