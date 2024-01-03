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رياضة

ريال مدريد يواصل إنتصاراته وينفرد بصدارة الدورى الإسبانى بفوز على مايوركا

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:00
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سجل أنطونيو روديغر هدفا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد المتصدر للفوز 1-صفر على ضيفه مايوركا مساء أمس، ويمدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 13 مباراة.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 48 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام جيرونا مفاجأة البطولة الذي يستضيف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

 

وافتتح قلب الدفاع التسجيل في الدقيقة 78 عندما استغل اخفاق الدفاع في إبعاد ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس قوية إلى داخل الشباك مسجلا أول أهدافه هذا الموسم.

 

وقدم مايوركا أداء دفاعيا قويا واقترب من مباغتة ريال مدريد بمحاولتين اصطدمتا بإطار المرمى.

 
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وكاد فينيسوس أن يفتتح التسجيل في عودته للمنافسات بعد غيابه للإصابة، لكن بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى مايوركا تصدى لمحاولته ببراعة ليحرم البرازيلي من التسجيل في الشوط الأول.

( سكاي نيوز)

 

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