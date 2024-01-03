Advertisement

رياضة

بغياب نيمار ومحمد صلاح... اليكم اللاعبين المرشحين لـ"التشكيلة المثالية"

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1148401-638399458674785562.jpg
Doc-P-1148401-638399458674785562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO، عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023.

ويتم اختيار التشكيلة المثالية المكونة من أفضل 11 لاعبا من خلال تصويت لاعبي كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنها في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 كانون الثاني الجاري.
Advertisement

وتضمنت قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم في الفترة من 1 آب من عام 2022 إلى 20 من الشهر ذاته من عام 2023.
وضمت القائمة اللاعبين التالين:

حراسة المرمى

• تيبو كورتوا (ريال مدريد، منتخب بلجيكا).
• إيدرسون (مانشستر سيتي، منتخب البرازيل).
• إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا- منتخب الأرجنتين).

خط الدفاع

• روبن دياز (مانشستر سيتي، منتخب البرتغال).
• فرجيل فان دايك (ليفربول- منتخب هولندا).
• إيدير ميليتاو (ريال مدريد- منتخب البرازيل).
• أنطونيو روديغر (ريال مدريد- منتخب ألمانيا).
• جون ستونز (مانشستر سيتي- منتخب إنكلترا).
• كايل ووكر (مانشستر سيتي- منتخب إنكلترا).
خط الوسط

• جود بيلينغهام (ريال مدريد- منتخب إنجلترا).
• كيفين دي بروين (مانشستر سيتي- منتخب بلجيكا).
• إلكاي غوندوغان (برشلونة- منتخب ألمانيا).
• لوكا مودريتش (ريال مدريد- منتخب كرواتيا).
• رودري (مانشستر سيتي- منتخب إسبانيا).
• بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي- منتخب البرتغال).
• فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد- منتخب الأوروغواي).

خط الهجوم

• كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي- منتخب فرنسا).
• إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي- منتخب النرويج).
• هاري كين (بايرن ميونخ- منتخب إنجلترا).
• كيليان مبابي (باريس سان جرمان- منتخب فرنسا).
• ليونيل ميسي (إنتر ميامي- منتخب الأرجنتين).
• كريستيانو رونالدو (النصر السعودي- منتخب البرتغال).
• فينيسيوس جونيور (ريال مدريد- منتخب البرازيل).

ومن الملاحظ في القائمة غياب أسماء بارزة في عالم كرة القدم أمثال المصري نجم ليفربول محد صلاح، والبرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، والبولندي ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:48 | 2024-01-04
23:00 | 2024-01-03
17:00 | 2024-01-03
15:30 | 2024-01-03
13:15 | 2024-01-03
10:22 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24