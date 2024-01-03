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كشفت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO، عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023.ويتم اختيار التشكيلة المثالية المكونة من أفضل 11 لاعبا من خلال تصويت لاعبي كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنها في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 كانون الثاني الجاري.وتضمنت قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم في الفترة من 1 آب من عام 2022 إلى 20 من الشهر ذاته من عام 2023.