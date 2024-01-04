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رياضة

إصابة جديدة تضرب "الفراعنة" قبل بطولة أمم أفريقيا

Lebanon 24
04-01-2024 | 01:48
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة اللاعب أسامة جلال، واستبعاده من قائمة الفريق الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد أيام في كوت ديفوار، عقب يوم من إعلان استبعاد أحمد نبيل لنفس السبب.
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وجاء في بيان للاتحاد: "خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا.. كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وكان لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد نبيل "كوكا"، قد تعرض لإصابة أيضًا خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب، وأعلن الاتحاد المصري استبعاد اللاعب وضم لاعب بيراميدز مهند لاشين.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للبطولة التي يحمل الرقم القياسي للفوز بلقبها، التي تنطلق في 13 كانون الثاني الجاري، ويستهل الفراعنة لقاءاتهم أمام موزمبيق في 14 كانون الثاني.

وتدخل مصر البطولة متسلحة بلاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، ولاعب أرسنال محمد النني، ومهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، وجناح طرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه"، بجانب مدافع الاتحاد السعودي أحمد حجازي، ومجموعة من اللاعبين المحليين.

وتلعب مصر حاملة اللقب 7 مرات، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويسعى الفراعنة لحصد اللقب للمرة الثامنة بعد خسارة النهائي في نسختي 2017 أمام الكاميرون و2022 أمام السنغال. ولم تحقق مصر اللقب منذ عام 2010 حينما حصدت اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد بطولتي 2006 و2008.
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