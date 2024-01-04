غوتي مُحذراً ريال مدريد: أشك في مصداقية كيليان مبابي

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حذر أسطورة ريال مدريد، خوسيه ماريا غوتي، جمهور النادي الملكي من الافراط في التفاؤل بشأن إمكانية انضمام المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2024 عقب انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بسبب عدم التزام اللاعب بوعده السابق مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز.وبداية من هذا الشهر، بات من حق كيليان مبابي التفاوض مع أي ناد يريد الانضمام له في الميركاتو الصيفي المقبل وفق "قاعدة بوسمان"، حيث لا يتبقي سوى 6 أشهر على انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.وناقش برنامج التشيرينغيتو الإسباني بحضور غوتي في الاستوديو، مستقبل كيليان مبابي عقب فوز ريال مدريد على ريال مايوركا في الجولة 19 من الليغا مساء أمس الاربعاء.ورداً على احتمال دخول ريال مدريد في مفاوضات مع اللاعب للاتفاق معه على الانضمام في الصيف، قال غوتي "مصداقيته مشكوك فيها. أنا لا أثق في مجيء كيليان مبابي، قد يفعل نفس الشيء الذي فعله من قبل مع إدارة ريال مدريد ويخلف وعده".وتحجج كيليان مبابي بأنه قد أُجبر على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد تلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون" يطالبه خلاله بالاستمرار في فرنسا من أجل أولمبياد باريس 2024، ولهذا السبب قرر التراجع عن اتفاقه المبدئي الذي قطعه مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز باتمام انضمامه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية 2022.