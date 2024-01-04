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رياضة

البليهي يرد على مزحة تركي آل الشيخ

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:00
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رد مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، علي البليهي، على تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ بخصوص المفاجآت المثيرة المرتقبة خلال منافسات كأس موسم الرياض.

 

ويشارك نادي الهلال في مسابقة كأس موسم الرياض 2023، التي تنطلق يوم 29 كانون الثاني الجاري، على أرض ملعب "المملكة أرينا"، إلى جانب كل من النصر السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي.

 

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس": "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كأس موسم الرياض.. متردد احطها للبليهي".

 

وعلق علي البليهي على منشور تركي آل الشيخ، قائلا: "أنا جاهز يا طويل العمر". ( روسيا اليوم)

 
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