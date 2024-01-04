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رياضة

مبابي يتنازل عن 105 مليون دولار مقابل رحيله عن النادي الباريسي

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:00
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تنازل النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، في اتفاق تمّ التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف مقابل السماح برحيله.
ويحسب ما أفاد مصدر شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس الخميس، أن قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها مبابي تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أميركي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعبٍ حرّ مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
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وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع نادٍ غير فريقه الحالي.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها أيلول الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا، لكن المصدر المقرّب من المفاوضات نفى هذه الأرقام.



المصدر: سكاي نيوز عربية

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