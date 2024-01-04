مبابي يتنازل عن 105 مليون دولار مقابل رحيله عن النادي الباريسي

تنازل النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، في اتفاق تمّ التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف مقابل السماح برحيله.



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وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع نادٍ غير فريقه الحالي. ويحسب ما أفاد مصدر شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس الخميس، أن قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها مبابي تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أميركي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعبٍ حرّ مع نهاية عقده في يونيو المقبل.وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع نادٍ غير فريقه الحالي.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن مبابي تخلى عن مكافأة "الولاء" البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها أيلول الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا، لكن المصدر المقرّب من المفاوضات نفى هذه الأرقام.







