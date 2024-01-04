غوندوغان ينقذ برشلونة من فخ لاس بالماس

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سجّل إلكاي غوندوغان هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة لقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام عشرة لاعبين من لاس بالماس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس.وافتتح لاس بالماس التسجيل في الدقيقة 12 عندما مرّر لاعب وسط برشلونة السابق ساندرو راميريز الكرة إلى منير الحدادي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الأول.وأدرك برشلونة التعادل بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعد خطأ دفاعي مكن سيرجي روبرتو من تمرير الكرة إلى فيران توريس الذي وضع الكرة في شباك الحارس ألفارو فاييس.