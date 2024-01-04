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رياضة

غوندوغان ينقذ برشلونة من فخ لاس بالماس

Lebanon 24
04-01-2024 | 19:13
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سجّل إلكاي غوندوغان هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة لقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام عشرة لاعبين من لاس بالماس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس.
وافتتح لاس بالماس التسجيل في الدقيقة 12 عندما مرّر لاعب وسط برشلونة السابق ساندرو راميريز الكرة إلى منير الحدادي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الأول.
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وأدرك برشلونة التعادل بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعد خطأ دفاعي مكن سيرجي روبرتو من تمرير الكرة إلى فيران توريس الذي وضع الكرة في شباك الحارس ألفارو فاييس.
وحصل دالي سينجرافين مدافع لاس بالماس على البطاقة الحمراء بعدما دفع غوندوغان في الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي السابق هدف الفوز من ركلة الجزاء في الدقيقة 93.
وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا في الصدارة.
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