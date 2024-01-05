19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
العاصفة "هينك" تطال منزل بيكهام.. تسببت بتحطيم أجزاء منه! (صور)
Lebanon 24
05-01-2024
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت العاصفة "هينك" التي عانى منها شمال غرب أوروبا، بتحطيم أجزاء من منزل النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام، الريفي في كوتسوولدز.
وأظهرت الصور التي نشرها بيكهام عبر حسابه على انستغرام، شجرة كبيرة اقتلعتها الرياح القوية من الأرض، ما دفع بيكهام للتعبير عن حزنه، إذ كتب يقول: "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ.. ما زلت محطمًا، وأرفق تعليقه بإيموجي يبكي".
Advertisement
ويعيش ديفيد بيكهام، (48) عامًا، وزوجته فيكتوريا، (49) عامًا، في منزلهما الريفي الفاخر الذي اقتنياه بـ 6.15 مليون جنيه إسترليني في كانون الأول من عام 2016.
وبعد مشاركة الأنباء الحزينة، سعى بيكهام إلى تلطيف الأجواء، فشارك صورًا لديك ودجاجة أهدتهما له زوجته فيكتوريا في عيد الميلاد. وظهر بيكهام وهو يستعرض مهاراته الجديدة في تربية الدجاج وهو يتجول في حظيرته حاملًا دلوًا من العلف.
ويظهر أن فيكتوريا قامت بتحضير حظيرة الدجاج لبيكهام الذي شارك تفاصيل هذه الهدية الخاصة عبر قراءته لكتاب "تربية الدجاج للبلهاء"، والذي يقدم نصائح حول تربية الدجاج بشكل صحي وفقًا للخبراء. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
14:55 | 2024-01-04
04/01/2024 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:45 | 2024-01-05
بعد 11 عاماً من قتل صديقته.. اطلاق سراح العدّاء الأولمبي الشهير
02:00 | 2024-01-05
تفاصيل جديدة عن احتفال ميسي الشهير أمام فان خال!
23:00 | 2024-01-04
مبابي يتنازل عن 105 مليون دولار مقابل رحيله عن النادي الباريسي
19:13 | 2024-01-04
غوندوغان ينقذ برشلونة من فخ لاس بالماس
18:24 | 2024-01-04
مبابي تنازل عن الملايين لسان جرمان
16:00 | 2024-01-04
أوساسونا يفوز على ضيفه ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24