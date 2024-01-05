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رياضة

العاصفة "هينك" تطال منزل بيكهام.. تسببت بتحطيم أجزاء منه! (صور)

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:26
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تسببت العاصفة "هينك" التي عانى منها شمال غرب أوروبا، بتحطيم أجزاء من منزل النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام، الريفي في كوتسوولدز.

وأظهرت الصور التي نشرها بيكهام عبر حسابه على انستغرام، شجرة كبيرة اقتلعتها الرياح القوية من الأرض، ما دفع بيكهام للتعبير عن حزنه، إذ كتب يقول: "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ.. ما زلت محطمًا، وأرفق تعليقه بإيموجي يبكي".
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ويعيش ديفيد بيكهام، (48) عامًا، وزوجته فيكتوريا، (49) عامًا، في منزلهما الريفي الفاخر الذي اقتنياه بـ 6.15 مليون جنيه إسترليني في كانون الأول من عام 2016.

وبعد مشاركة الأنباء الحزينة، سعى بيكهام إلى تلطيف الأجواء، فشارك صورًا لديك ودجاجة أهدتهما له زوجته فيكتوريا في عيد الميلاد. وظهر بيكهام وهو يستعرض مهاراته الجديدة في تربية الدجاج وهو يتجول في حظيرته حاملًا دلوًا من العلف.
 


ويظهر أن فيكتوريا قامت بتحضير حظيرة الدجاج لبيكهام الذي شارك تفاصيل هذه الهدية الخاصة عبر قراءته لكتاب "تربية الدجاج للبلهاء"، والذي يقدم نصائح حول تربية الدجاج بشكل صحي وفقًا للخبراء. (فوشيا)
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