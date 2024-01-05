تفاصيل جديدة عن احتفال ميسي الشهير أمام فان خال!

أثار وثائقي جديد من إنتاج "نتفليكس" الجدل من جديد حول تفاصيل احتفال ليونيل ميسي الشهير أمام هولندا في كأس العالم، بوضع يديه على أذنيه أمام المدرب الهولندي لويس فان خال.

Advertisement

ويعلم الجميع أن هذه الحركة تعني الإشارة إلى خوان رومان ريكيلمي، بطل ميسي في الطفولة، والذي ذاق الأمرين من فان خال أثناء تدريب الأخير لبرشلونة.ريكيلمي احتفل ذات مرة بهدف له مع برشلونة بهذه الحركة، موجهًا إياها لفان خال في علاقة من بين أكثر العلاقات توترًا في تاريخ برشلونة كلاعب وكمدرب.وعن هذا الموضوع، قال الصحفي جوليان لاورنس ضمن تصريحات عديدة في فيلم "قادة العالم" الوثائقي: "فان خال كان قريبًا من تدمير مسيرة ريكيلمي، أيقونة ميسي" قبل أن يضيف أن الأخير "لم ينس كذلك".لكن الجديد والمختلف هو ظهور ميسي في الفيلم نفسه، وتأكيده أن هناك تواصلًا تم بينه وبين ريكيلمي عقب تلك المباراة وكل مباريات البطولة.وقال: "لطالما كنت أتحدث مع ريكيلمي، وفي كأس العالم كان يجري بيننا تواصل عقب كل مباراة".. يبدو هذا شماتة من نوع مختلف في فان خال، الذي ذاق الأمرين بدوره عبر السنين نتيجة المعاملة السيئة التي وجهها لنجم التانجو ريكيلمي. (جول)