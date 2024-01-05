المحكمة العليا تنقذ البرازيل من عقوبات الفيفا

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أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، حكما بعودة إيدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم المعزول، إلى منصبه.وبناء على ذلك، فقد تم إلغاء القرار السابق الذي أصدرته محكمة ولاية ريو دي جانيرو بموجب أمر قضائي مؤقت، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد نظيره البرازيلي بفرض عقوبات عليه، إذا تسبب التدخل القضائي في انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وكان من بينها منع المنتخب البرازيلي وكل الأندية البرازيلية من المشاركة في المسابقات الدوليةوأقالت إحدى محاكم ولاية ريو دي جانيرو رودريغيز من منصبه كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الشهر الماضي، بعدما تم اتهامه بارتكاب مخالفات انتخابية، ساهمت في فوزه برئاسة اتحاد الكرة البرازيلي عام 2022. (كووورة)